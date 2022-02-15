Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить Камиле Валиевой участие в личном турнире на Олимпиаде-2022.

В своем «Инстаграме» Навка отметила, что участие в Олимпиаде и так сказывается на нервной системе, а здесь возникла спекуляция добрым и честным именем. «В фигурном катании, даже если ты съешь тонну допинга, то красоты, грации, артистичности и отточенности движений не прибавится!», — отметила фигуристка, добавив, что раздутыми обвинениями можно подломить спортсмена в ответственный период.

По мнению Навки, CAS поступил адекватно, отклонив апелляцию к снятию временного отстранения.

«Вперед вырывается какая-то охота на ведьм. Когда-то в Европе практически всех красивых женщин сожгли, обвиняя в колдовстве, а их единственная вина была в красоте и сильном характере… Ничего не напоминает?», — отметила Навка, пожелав всем спортсменкам собраться и выдать максимальный результат в женском турнире.