Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине приняли решение изменить время старта лыжников в командных спринтах. О переносе стало известно сегодня, 15 февраля.

По информации пресс-службы Олимпийских игр, спринтерские гонки, запланированные на 16 февраля, переместятся в расписании дня. Причиной стала низкая температура в горном кластере. Вечерние температуры достигают 23 градусов нижу нуля.

Так, квалификация командных спринтов у мужчин и женщин начнется в 10:15 по московскому времени. Финалы стартуют в 12.15 по мск.

В женских соревнованиях Россию представят Юлия Ступак и Наталья Непряева. Среди мужчин выступят Александр Терентьев и Александр Большунов.

Всего лыжная сборная страны завоевала шесть олимпийских медалей.