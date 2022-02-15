Российская фигуристка Камила Валиева может пропустить показательные выступления по итогам Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ».

Как стало известно СМИ, вопрос участия Валиевой в гала-шоу до сих пор остаётся открытым, и даже попадание в тройку призёром Олимпиады-2022 в личном турнире не гарантирует спортсменке приглашение на показательные выступления.

Ранее стало известно о решении МОК не проводить награждение спортсменов по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде из-за участия в российской команде Камилы Валиевой, а также об отмене награждения в женском одиночном катании, если на пьедестал попадет Валиева. После завершения расследования по делу о положительной допинг-пробе Валиевой будет проведена отдельная церемония награждения.