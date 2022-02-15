Российские биатлонисты боролись за золото мужской эстафеты до последней стрельбы. По итогам гонки команда взяла бронзовую медаль с отставанием в 45 секунд.

Первыми стали норвежцы, вторыми – французы (+27,4).

Сборная России начала эстафету с отрывом на первом этапе. Карим Халили допустил одну ошибку, но закрыл все мишени шестью патронами. Александр Логинов сохранил достаточное преимущество, сделав две ошибки на стойке. Третьим стартовал Максим Цветков, он чисто прошел оба огневых рубежа.

Судьба золотой медали решалась на последней стрельбе. Эдуард Латыпов пришел на рубеж с 50-секундным отрывом. После многочисленных промахов спортсмен отправился на два штрафных круга.

Ранее российские биатлонисты брали бронзу в смешанной эстафете, а Латыпов становился третьим в пасьюте.