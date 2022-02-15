Главная трагедия Олимпиады — в биатлоне. За одну стрельбу российское золото превратилось в бронзу, а команда и вообще могла остаться без медали.

На мужскую эстафету российские парни выходили в оптимальном составе (разве что, в команде не оказалось места для Даниила Серохвостова, его предпочли Кариму Халили). О золоте никто не заикался, но предпосылки к его завоеванию были: в этом сезоне российские биатлонисты уже выигрывали мужскую эстафету и выглядели в командных гонках очень достойно, не хуже именитых соперников.

Гонка складывалась для российской сборной идеально — Кариму Халили удалось пройти свой этап в группе лидеров и не допустить ошибок на рубеже, пока соперники возились с дополнительными патронами. Уверенно свой этап прошёл Александр Логинов: он был хорош на лёжке и очень добротно поработал ходом, что помогло ему спокойно отработать стойку даже с двумя ошибками, было время на то, чтобы использовать доп. патроны. В это же время соперники тоже ошибались и давали России увеличить отрыв.

Максим Цветков на третьем этапе показал идеальную точность на рубеже и сохранил то преимущество, которое привёз Александр Логинов: на заключительный этап можно было убегать с более чем 40-секундным преимуществом. Ходом Эдуард Латыпов на заключительном этапе не разочаровал: он спокойно выдерживал темп и Кентена Фийона-Майе, и Ветле Шостада Кристиансена.

Дмитрий Губерниев, создавая интригу, решил процитировать Булгакова и вспомнить роман «Мастер и Маргарита»: «Аннушка еще может разлить свое биатлонное масло»… Кто ж знал, что разлито оно будет на последнем рубеже. При первых выстрелах Латыпов попал в порыв ветра, а затем подключились нервы. Удалось попасть только в одну мишень, а дополнительными патронами закрыть только два глазка. Итого: два круга, которые лишили Россию золота, которое уже фактически было в руках у парней.

Был бы хоть на один круг меньше, бороться можно было минимум за серебро… Но нет в истории сослагательного наклонения, есть только факты. Очень грустные, саднящие и трагичные. Таков спорт.

«Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни все бывает, конечно», — сказал после гонки тренер Юрий Каминский.

После финиша команда поддержала Эдуарда, который не мог сдержать слёз. Сразу подлетели, помогли отстегнуть лыжи и, не сомневаюсь, не стали ни в чем его обвинять. На месте Латыпова мог оказаться любой, но через это пришлось пройти именно ему. И еще придется пройти. Хочется верить, что это только поможет Эдуарду вырасти как биатлонисту. Из подобных драматичных событий рождаются величайшие спортсмены.