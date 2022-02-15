Медали Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года. Фото: @beijing2022

Медали Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года. Фото: @beijing2022

Представитель Китая Су Имин стал победителем Олимпийских игр-2022 в сноуборде. Он взял золотую медаль в дисциплине биг-эйр.

Спортсмен показал лучший результат по сумме двух попыток, его результат – 182,50 балла. Серебряную медаль выиграл норвежец Монс Ройсланд (171,75). В топ-3 также вошел канадец Макс Парро (170,25). Бронзовый призер ранее становился олимпийским чемпионом Пекина в слоупстайле.

Эти соревнования стали первыми для 17-летнего хозяина Игр. Су Имин также уже брал медаль в дисциплине слоупстайл, но был вторым.

Представители российской команды не выступали в биг-эйре.

Напомним, ранее в аналогичных женских заездах победительницей стала австрийка Анна Гассер.