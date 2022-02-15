Telegram-канал Олимпийского комитета России обратился к биатлонным болельщикам с призывом поддержать россиянина Эдуарда Латыпова после драматичного финиша мужской эстафеты на Играх-2022.

Итог командной гонки решался на последней стрельбе. Латыпов пришел на рубеж с 50-секундным отрывом. Однако после многочисленных промахов спортсмен отправился на два штрафных круга. Всего спортсмен сделал три точных выстрела из восьми на стойке.

В итоге спортсмен пришел к финишу третьим и принес команде бронзу.

Некоторые болельщики не смогли положительно отреагировать на такой исход и поделились своим мнением.

«Ага, за такое поддержать его ещё», «Второй раз лишил команду золота», «Ну как можно его было последним ставить», – написали фанаты.

Всего под публикацией собралось около тысячи комментариев. Среди них оказались и те, в которых поддержали Латыпова: «Ничего, ребята, это спорт. Не вышло», «К сожалению и такой опыт, опыт! Ещё будут победы!».