Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о причинах ошибок Эдуарда Латыпова в стрельбе на последнем рубеже в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В эфире «Матч ТВ» Каминский отметил, что подобные события были по драматизму на Олимпиаде в Сочи, когда немецкий биатлонист упал под ноги.

«Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни все бывает, конечно», — сказал тренер.

Напомним, на последнем рубеже на четвёртом этапе эстафеты Эдуард Латыпов зашел на два штрафных круга, упустив преимущество более чем в 50 секунд. Также за Россию бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. В итоге сборная России завоевала бронзовую награду, золото — у Норвегии, серебро — у Франции.