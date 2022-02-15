Российский конькобежец и шорт-трекист Руслан Захаров сегодня, 15 февраля, станет призером Олимпийских Игр в этих двух видах спорта.

В 11:47 по московскому времени стартует финал командной гонки преследования в Пекине. Там будет разыграно всего две медали – золото и серебро.

Российские конькобежцы пробились в решающий забег с лучших результатом и новым олимпийским рекордом – 3.36,62. В команду входят Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев.

Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Захаров брал золото в мужской эстафете в коллективе шорт-трекистов. Он также является многократным призером чемпионатов мира и Европы в обоих дисциплинах.