Это случилось: на олимпийском льду стартовали личные соревнования девушек одиночниц. Ещё неделю назад казалось, что этот турнир будет очень скучным и предсказуемым, что есть один фаворит, а подиум уже точно известен… Но кейс Камилы Валиевой перевернул ситуацию на 180 градусов.

Все фавориты турнира будут выступать в заключительной разминке, так что у нас ещё есть время сделать свои прогнозы на итоги короткой программы.

Александра Трусова должна справиться, наконец, со своим тройным акселем. На тренировках в прокате он выходил все лучше и лучше в последние дни, пусть приземление было и не совсем чистым. Саше очень важно почувствовать этот прыжок в динамике проката, потому что вне прогона она справляется с тройным акселем и довольно успешно, а собрать его с цельной композицией не выходит. Когда еще, как не сейчас? У Юдзуру Ханю с его четверным акселем все было гораздо хуже, Саша же имеет триксель в своем арсенале, нужно только собраться и показать публике. При чистом тройном акселе фигуристка точно получит больше 80 баллов за свою короткую программу, оказавшись на 1-2 месте.

Анна Щербакова решила сделать ставку на стабильность. С каскадом в короткой программе у фигуристки были проблемы по ходу сезона — и прицепить риттбергер не получалось, и с первого прыжка она падала. Незадолго до старта короткой программы у Ани еще и сломались ботинки, пришлось за несколько дней раскатывать новые — так что в короткой рисковать нельзя. С чистым прокатом и каскадом тройной лутц — тройной тулуп во второй половине Щербакова может подобраться к отметке в 79-80 баллов и войти в топ-3 по итогам короткой программы.

Главный вопрос КП: дрогнет ли Камила Валиева на тройном акселе. Спортсменку помогают настраивать близкие люди, ей удалось пообщаться с духовником сборной России, психологическая поддержка есть, однако сможет ли Камила собраться в нужный момент — большой вопрос. На тренировке перед стартом короткой тройной аксель в программе не пошел, но это не значит, что Камила не справится с ним в прокате. NVsport считает, что фигуристке по силам приземлить этот прыжок в прокате, у нее достаточно удобный номер для старта — второй в разминке, она будет выступать первой из россиянок и не будет знать их баллы. Другое дело, что очень интересно будет посмотреть на баллы самой Камилы. Повлияет ли на них допинг-скандал и не будут ли судьи тянуть фигуристку вниз? При чистой короткой Валиева, безусловно, выиграет, но вот вряд ли сможет побить свой мировой рекорд за 90 баллов.

При чистых прокатах россиянок таблица может быть такой: 1-я — Камила Валиева, 2-я — Александра Трусова, 3-я — Анна Щербакова.

Кореянка Ю Ен, японка Каори Сакамото, бельгийка Луна Хендрикс — любая из них сможет навязать россиянкам борьбу и ворваться в тройку, если кто-то из учениц Тутберидзе допустит ошибку. В течение сезона мы видели, как Луна Хендрикс по короткой программе обходила Анну Щербакову (на этапе Гран-при и на ЧЕ), а также Александру Трусову. Американка Алиса Лю на прогоне не решалась вставлять тройной аксель в короткую программу, но может также оказаться высоко, если справится со своим стандартным контентом.