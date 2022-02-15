Биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам после завершения мужской эстафеты на Олимпийских Играх в Пекине. Спортсмен не смог сохранить лидерство в гонке из-за нестабильной стрельбы.

Ранее не все фанаты захотели поддержать биатлониста после неудачного этапа.

«Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, не получилось. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. На моем этапе этого не получилось, для меня он был самый сложный. Это было что-то с чем-то», – цитирует Латыпова «СЭ».

В составе команды также выступали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Все три рубежа спортсмены удерживали лидерство на олимпийской трассе.