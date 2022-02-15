Призер Игр-2010 Иван Скобрев высказался о серебряном выступлении мужской сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Пекине в командной гонке преследования.

В финале национальная команда уступила представителям Норвегии. В полуфинале россияне установили новый олимпийский рекорд.

«Отличный результат для нашей команды. Понятно, мы надеялись, что сможем побороться с норвежцами в финале. Давайте скажем честно, Норвегия — действующий олимпийский чемпион. Нам остаётся довольствоваться серебром, что я считаю выдающимся результатом», — цитирует Скобрева Чемпионат.

В составе сборной России выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Последний – выиграл медаль Игр не только в этом виде спорта, но и в шорт-треке.