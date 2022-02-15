Союз биатлонистов России назвал состав спортсменок на женскую эстафету на Олимпийских Играх-2022. Им предстоит преодолеть 4 этапа по 6 километров.
В команду на этот старт вошли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Запасная сборной Евгения Буртасова, пробежавшая только индивидуальную гонку, осталась вне состава.
Эстафета запланирована на завтра, 16 февраля. Начало назначено на 10:45 по московскому времени.
Напомним, в мужской эстафетной гонке сборная России финишировала третьей. Бронзовыми призерами Игр стали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Команда боролась за золото до последней стрельбы.
Всего на счету у российских биатлонистов три бронзовые медали.
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