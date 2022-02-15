Стало известно, почему в состав сборной России на женскую эстафету не попала биатлонистка Евгения Буртасова.

О причинах невключения в четвёрку сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

По словам Аверьянова, тренеры предложили Буртасовой пробежать небольшой масс-старт с биатлонистками из других стран позавчера, 13 февраля, поскольку спортсменка не бежала комбинацию спринт-пасьют и нужно было оценить её состояние.

«У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», — написал Аверьянов.

В официальный состав в итоге вошли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.