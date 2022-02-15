Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась в поддержку трёх российских фигуристок, которые будут участвовать в личном турнире девушек на Олимпиаде.

В своём «Инстаграме» Медведева отметила, что в связи с историей с Камилой Валиевой все забыли о том, что Россию на Играх представляют сразу трое фигуристок — это также Анна Щербакова и Александра Трусова. Медведева подчеркнула, что знает о сложном пути каждой из них и знает, что они сейчас чувствуют.

«У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трёх выдающихся спортсменок. Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями», — написала Медведева, подчеркнув, что искренне болеет за каждую из россиянок.