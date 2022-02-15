Бывший норвежский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен следил за ходом мужской эстафеты на Играх-2022 в Пекине. После финиша он поддержал россиянина Эдуарда Латыпова, упустившего лидерство.
Спортсмен, бежавший последний этап, после заключительной стрельбы на стойке ушел на два штрафных круга, упустив золото.
«Мои мысли и чувства с Эдуардом Латыповым. Я пережил это в 2014-м. Поберегите его, русские», – написал Свендсен в своем Твиттере.
На Олимпиаде-2014 норвежец был финишером своей команды и зашел на штрафной круг. После этого сборная Норвегии не попала в тройку призеров, остановившись в шаге от пьедестала. Тогда золото взяли российские спортсмены.
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