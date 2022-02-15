Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Чехии в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

Швейцарцы пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с Финляндией. Матч запланирован завтра, 16 февраля. Начало — в 11:40 по московскому времени.

В составе победителей точные броски по воротам нанесли Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас. Среди проигравших голы забивали Лукаш Клок и Роман Червенка.

Напомним, в четвертьфинале сборная России встретится с командой Дании. Коллективы уже играли друг с другом в группе.

Последний участник 1/4 соревнований определится в матче между Канадой и Китаем. Он стартует в 16:10 по московскому времени.