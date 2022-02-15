Норвежеcкий двоеборец Йорген Граабак завоевал третье олимпийское золото в своей профессиональной карьере. На Играх в Пекине он стал первым в дисциплине с большим трамплином.

В этом медальном розыгрыше спортсменам необходимо исполнить прыжки и пробежать лыжную гонку на 10 километров.

Обладателем серебра стал его соотечественник Йенс Лураас Офтебро. С бронзой Олимпиаду покинет представитель Японии Акито Ватабе.

В составе сборной России выступали три атлета. Вячеслав Барков занял 41-е место, уступив лидеру 5 минут и 43,6 секунды. На следующей позиции в рейтинге расположился Артём Галунин. На 46-й строчке остался Самир Мастиев.

Ранее норвежец Граабак брал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также в его активе есть серебро Пхенчхана и Пекина.