Кажется, со всеми этими олимпийскими перипетиями мы совсем позабыли о родном российском футболе. А тем временем, до закрытия трансферного окна в премьер-лиге осталась ровно неделя. «Зенит» уже успел провести неплохую кампанию по усилению состава и всё ещё может подписать кого-нибудь «на флажке». Оцениваем все трансферы «Зенита» в 2022 году и рассказываем о главных слухах, связанных с чемпионами России.

СОСТОЯВШИЕСЯ ТРАНСФЕРЫ

Приобретения

Арсен Адамов (защитник, 22 года, «Урал»). В сезоне РПЛ 17 матчей, 1 гол

Пожалуй, самый стремительный зенитовский трансфер этой зимой. Почти никаких новостей и утечек, вплоть до дня перехода. NVsport подробно разбирал этот трансфер и выражал сомнения насчёт его целесообразности.

Адамов уже сыграл полтора матча за «Зенит» на Кубке Атлантики и в целом смотрелся недурно. За защитника говорит его универсализм, так что хочется верить, что он не только призван подменять Дугласа, но и сможет выходить при необходимости в центре обороны, чтобы не таскать туда Вилмара Барриоса.

Нуралы Алип (защитник, 22 года, «Кайрат»). В чемпионате Казахстана: 25 матчей

Ещё одним усилением защиты стал для «Зенита» казахский центральный защитник Нуралы Алип. Его петербуржцы взяли пока на правах аренды и, скорее всего, планируют использовать для глубины состава. «Зенит» по ходу сезона неожиданно для многих перестроился на схему в три центральных защитника, и кадров для такой схемы стало не хватать. Отсюда и зимние приобретения Алипа и Адамова.

У NVsport также есть разбор этого новичка команды.

За Нуралы говорят и его невысокая цена (пока аренда, при полноценном трансфере – около 4 миллионов), а также паспорт. Он представляет страну ЕАЭС и поэтому не является легионером.

Иван Сергеев (нападающий, 26 лет, «Крылья Советов»). В сезоне РПЛ: 18 матчей, 6 мячей

Пожалуй, самым важным трансфером зимы для «Зенита» можно считать покупку Ивана Сергеева. На лидера «Крыльев Советов» давно облизывались топовые клубы России, и «Зенит» выиграл эту борьбу.

Пока Сергеев не провёл за петербуржцев ни одного матча, так что сложно говорить о его перспективах. Однако по версии NVsport он может стать потенциальным лидером атак команды и сменить немолодеющего Артёма Дзюбу.

Впрочем, пока что по перспективам Сергеева есть вопросы. Дзюба остался, пришёл ещё один центрфорвард, а при игре в одного нападающего новичок сборной России становится и вовсе третьим выбором. Не зачахнет ли он на скамейке?

Юри Алберто (нападающий, 20 лет, «Интернасьонал»). В чемпионате Бразилии: 33 матча, 12 мячей

Одним из виновников возможного «увядания» Сергеева может стать самый дорогой новичок «Зенита» этой зимы — Юри Алберто. Гендиректор петербуржцев Александр Медведев называл сумму в 17 миллионов евро, в СМИ фигурирует цифра и вовсе в 24 миллиона.

Более подробную информацию о Юри Алберто можете прочитать в нашем материале.

Изначально ходили разговоры о трансфере Юри Алберто летом, но ситуация с Сердаром Азмуном заставила действовать быстро и оперативно. Конечно, два десятка миллионов за 20-летнего бразильца, не игравшего за пределами родины, выглядят завышенной суммой. Но Юри Алберто имеет все шансы расцвести в «Зените», под чутким надзором бразильских соотечественников.

Потери

Эмануэль Маммана (защитник, 26 лет, «Ривер Плейт»). В сезоне РПЛ: 4 матча (за «Сочи»)

Маммана мог бы пригодиться «Зениту», перешедшему на схему в три центральных защитника, но при нынешнем лимите неразумно заполнять легионерский слот «лавочником». К тому же в этом сезоне Маммана из-за травмы утратил место уже в составе «Сочи». В результате защитник так и не смог полноценно заиграть в России и отправился перезапускать карьеру в родной «Ривер Плейт».

Данила Хотулев (защитник, 19 лет, «Оренбург»). В сезоне РПЛ: 1 матч, в ФНЛ-2: 7 матчей

Дмитрий Васильев (полузащитник, 17 лет, «Оренбург»). В ФНЛ-2: 3 матча, в молодежном первенстве – 5 матчей, 1 гол

Два молодых игрока отправились набираться опыта в аренду в «Оренбург». Хотулев уже привлекался к матчам с основой «Зенита», Васильев ещё слишком молод. Не факт, что оба будут регулярно играть в ФНЛ, но какой-никакой опыт всё же получат.

Кирилл Кравцов (полузащитник, 19 лет, «Нижний Новгород»). В РПЛ: 9 матчей, в ФНЛ-2: 4 матча, 1 гол

А вот за Кравцова даже немного обидно. Воспитанник питерского футбола регулярно тренировался с основой, несколько раз выходил в концовках матчей, но всё же не убедил тренерский штаб в своей необходимости. Зато, в отличие от Хотулева и Васильева, отправится постигать футбольное мастерство не в ФНЛ, а в премьер-лигу. Петербург решил помочь своему прославленному футболисту Александру Кержакову и отдал Кравцова в его «Нижний Новгород». Изначально шла речь ещё и об аренде вратаря Даниила Одоевского, но, по всей видимости, эта аренда не состоится: Крицюк ещё не выздоровел, а найти нового голкипера петербуржцы не успеют. Или…

Сердар Азмун (нападающий, 27 лет, «Байер»). В РПЛ: 15 матчей, 7 голов

Ну а самой серьёзной потерей для «Зенита» стал уход Сердара Азмуна. История с ним вышла достойной мыльной оперы. Слухи о его продаже ходили давно, но казалось, что иранец как минимум закончит сезон в Петербурге. Медведев давал 99% на то, что он останется. Однако затем история начала закручиваться самым непредсказуемым образом. Азмун нарушил ковидный протокол и уехал в отель подписывать контракт с «Байером». В «Зените» были не в восторге от такого поступка, особенно после того, как выяснилось, что Азмун всё-таки подцепил коронавирус. Форвард клялся, что последние полгода в «Зените» будет выкладываться на 100%, но всё сложилось иначе: «Зенит» в срочном порядке подписал Юри Алберто, а Азмуна отправил в Леверкузен уже в январе.

ВОЗМОЖНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Приобретения

Никита Хайкин (вратарь, 26 лет, «Буде-Глимт»). В чемпионате Норвегии: 29 матчей, 23 пропущенных мяча

Хайкин этой осенью стал открытием для российских фанатов: его «Буде-Глимт» второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, а заодно пошумел в Европе, разгромив, в частности, «Рому» Жозе Моуринью 6:1. Осенью голкипер и вовсе попал в обойму сборной России. В начале зимы ходили разговоры, что «Зенит» за Хайкина предложит своего вратаря Александра Васютина, также выступающего в Скандинавии (за шведский «Юргорден»). Однако с тех пор обновлений по Хайкину не было.

Илья Лантратов (вратарь, 26 лет, «Химки»). В сезоне РПЛ: 18 матчей, 31 пропущенный мяч

В прошлом сезоне казалось, что дни Лантратова в «Химках» сочтены. На голкипера, ставшего открытием сезона, облизывался ЦСКА, который начал подыскивать замену Акинфееву. Назывались и другие клубы. Но Лантратов остался в «Химках», и сейчас его перспективы уйти в топовый клуб несколько пошатнулись. Команда идёт последней в таблице, а Лантратов пропускает почти по два мяча за матч.

Тем не менее, осенью он получил вызов в сборную вместе с Хайкиным, и, возможно, именно это стало поводом для СМИ раздувать историю об интересе к Лантратову со стороны «Зенита». Двух новичков сборной петербуржцы «под замену» уже подписали, почему бы не сделать то же и с третьим?

Правда, слухи о подписании Лантратова опроверг Александр Медведев. Тем более, что у «Зенита» на горизонте маячит более крупная рыба.

Матвей Сафонов (вратарь, 22 года, «Краснодар»). В сезоне РПЛ: 17 матчей, 16 пропущенных мячей

Кризис в воротах у «Зенита» достиг той отметки, что петербуржцам приписывают интерес едва ли не к каждому голкиперу, попадавшему в обойму сборной России. Но случай с Сафоновым особенный. Он уже доказал, что может играть в топ-клубе, а в сборной и вовсе является основным, в отличие от «гастролёров» Лантратова и Хайкина.

Главным препятствием может стать стоимость Сафонова, но если у «Зенита» найдутся на него ресурсы, то этот трансфер может стать важнейшим приобретением петербуржцев после ухода Хавьера Рибалты.

Диего Коста (нападающий, 33 года, без клуба). В чемпионате Бразилии: 15 матчей, 4 мяча (за «Атлетико Минейро»)

С приходом все слухи о возможных новичках петербуржцев в линии атаки можно сворачивать. При всех перспективах Адама Буксы или Алассана Плеа, в ближайшее время мы их в Петербурге не увидим. Но об одном слухе всё же стоит поговорить отдельно. В СМИ появилась любопытная новость: недавняя звезда «Челси» и «Атлетико» Диего Коста может перейти в «Зенит». Слишком громкое имя, чтобы его игнорировать. Но будем откровенны: нынешний постаревший и располневший Диего Коста, особенно с его характером, сине-бело-голубым однозначно не нужен. В Петербург уже приезжали стареющие звёзды Клаудио Маркизио и Матея Кежман. Чем для них закончился вояж в Россию, напоминать не стоит.

«Центральный защитник из Италии или Германии»

Ещё одна трансферная новость появилась в СМИ в середине февраля. Якобы «Зенит» уже этой зимой хочет усилиться центральным защитником из лиг Италии или Германии. Без какой-либо конкретики. Всё дело в истекающих контрактах двух ветеранов – Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Последний и вовсе уже одной ногой покинул Северную столицу, хотя официальной информации всё ещё нет.

Однако не совсем понятно, зачем «Зениту» центральный защитник-иностранец уже сейчас. Легионерские вакансии в клубе уже заполнены, а Ракицкому сейчас идти уже некуда. В Европе из более-менее приличных чемпионатов окна открыты только в Словакии, Чехии, Болгарии и Польши. Мелковато для Ракицкого. До 2 марта будет открыто окно и в Украине, но вряд ли на родине сейчас примут «беглеца».

Пьеро Инкапиэ (защитник, 20 лет, «Байер»). В чемпионате Германии: 16 матчей, 1 гол

Буквально накануне появилась первая конкретика по мифическому «центральному защитнику из Италии или Германии». Эквадорец Пьеро Инкапиэ входит в сферу интересов таких клубов, как «Милан», «Рома», «Наполи» и «Севилья». Не исключено, что летом этот трансфер всё же будет совершён. Тем более, что у «Зенита» и «Байера» уже налажены «трансферные каналы».

Потери

Даниил Одоевский (вратарь, 19 лет, «Нижний Новгород»). В сезоне ФНЛ-2: 6 матчей, 7 пропущенных мячей

Вопрос с Одоевским на время кажется закрытым: Сергей Семак на пресс-конференции предположил даже, что голкипер может сыграть в Лиге Европы с «Бетисом». Однако если зимой петербуржцы всё-таки завершат трансферы Хайкина или Лантратова (или даже Сафонова, но это маловероятно), то Одоевский вполне может отправиться набираться опыта к Александру Кержакову в «Нижний Новгород», вслед за Кириллом Кравцовым.

Алексей Сутормин (полузащитник, 28 лет, «Динамо»). В сезоне РПЛ: 16 матчей, 3 мяча

По последним данным к Сутормину проявляет интерес московское «Динамо». Речь идёт о свободном трансфере летом, но если сделка будет оформлена сейчас, не исключено, что петербуржцы не захотят оставлять в составе «хромую утку» и провернут с ним ту же схему, что и с Азмуном.

Сам Сутормин готов остаться в «Зените», но с одним условием: статус основного футболиста. Впрочем, вряд ли в клубе пойдут на этот шаг, при наличии Караваева в защите и Малкома в средней линии. Захочет ли Сутормин покинуть более успешный клуб ради игровой практики, вопрос пока открытый.

Артём Дзюба (нападающий, 33 года, «Рубин», «Фенербахче»). В сезоне РПЛ: 17 матчей, 10 голов

Форварда ещё в декабре хотел подписать «Рубин», а в январе появилась информация об интересе «Фенербахче». Но пока его удалось удержать в Питере. Но вопрос ухода Дзюбы ещё не решён, и летом к нему, возможно, придётся вернуться.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля.