Женская сборная России выступит в классической эстафете 4 по 6 километров на Олимпийских играх в Пекине. Гонка пройдет сегодня, 16 февраля, ее начало – в 10:45 по московскому времени.

Сборную России в этой гонке по решению тренерского штаба представят следующие спортсменки: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Запасная Евгения Буртасова не попала в эту четверку после отказа пробежать контрольный масс-старт. Она заявила, что не знала об отборочном характере гонки, а состав увидела только в Интернете.

Напомним, накануне, 15 февраля, мужская сборная России взяла олимпийскую бронзу в эстафетной гонке. Команда до заключительного рубежа претендовала на золото, но Эдуард Латыпов не смог справиться со стрельбой.