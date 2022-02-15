На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 16 февраля, состоятся командные спринтерские гонки у лыжников.

Соревнования лыжников в рамках ОИ-2022 проводятся в кластере Чжанчзякоу. Из-за аномально низких температур полуфиналы командных спринтов были перенесены на 10:15 по московскому времени, финальные забеги стартуют в 12:15 по мск.

В мужской гонке тренерский штаб принял решение выставить дуэт Александр Большунов — Александр Терентьев, в женской гонке вместе побегут Наталья Непряева и Юлия Ступак.

В женской гонке фаворитками значатся шведки: в команде выступят олимпийская чемпионка в спринте Йонна Сундлинг и серебряный призер игр Майя Дальквист. В мужской гонке сильнейший состав у норвежцев — командный спринт побегут Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо.