В Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх продолжаются соревнования бобслеистов. Сегодня, 15 февраля, будет определен олимпийские чемпионы в этом виде спорта.

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев опустились на седьмое место по итогам третьей попытки. После второго заезда экипаж был третьим.

На данный момент первые три позиции занимают спортсмены из национальной команды Германии.

Франческо Фридрих и Торстен Маргис показали результат в 2.57,37 балла.

Иоганнес Лохнер и Флориан Бауэр отстают от лидеров на 0,48 секунды.

Кристоф Гафер и Маттиас Зоммер проигрывают 1,51 секунды.

Ростислав Гойтюкевич и Алексей Лаптев уступают 1,75 секунды.

Финальная попытка начнется в 16:50 по московскому времени.