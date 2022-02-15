Трехкратный чемпион мира и форвард московского «Динамо» и «Ак Барса» Алексей Терещенко поделился ожиданиями о предстоящем хоккейном матче сборных России и Дании на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Надо улучшать игру — забивать и не пропускать. Я хочу, чтобы они выиграли в четвертьфинале и всё. Мне без разницы, как они сыграют — в оборонительный хоккей или атакующий. Пока мне, мягко говоря, не нравится, как выступает наша сборная. Была бы некая солидность — другой вопрос» — цитирует слова Терещенко «Чемпионат»

По поводу соперника Терещенко добавил: «Мы для этого и выиграли группу, чтобы попался лёгкий соперник в плей-офф. Для нас сейчас каждый соперник сложный — не только Дания»

А также спортсмен персонально отметил капитана олимпийской команды Вадима Шипачева: «Жду улучшения его игры, мы от него хотели видеть другой уровень выступлений. Ему нужно быть лидером сборной и вести её за собой — пока этого нет».

Напомним, сборные уже встречались на групповом этапе, тогда россияне одержали победу со счетом 2:0.

Сборная Дании впервые участвует в олимпийском турнире. В группе команда обыграла Чехию (2:1) и Швейцарию (5:3)

Матч четвертьфинала Россия — Дания состоится завтра, 16 февраля. Начало игры в 9:00 по московскому времени.

Автор – Дарья Гаврилова