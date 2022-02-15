Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал досрочное завершение регулярного сезона КХЛ и о самом сложном дне на должности главы Лиги.

«За два года, что руковожу КХЛ, – самый сложный день? К работе я приступил в феврале 2020-го. А через месяц – пандемия. Пришлось объявлять об остановке плей-офф, потом – вообще об отмене. Друзья шутили: «Ничего себе! Только возглавил КХЛ – и сразу ее развалил!» – цитирует Морозова «Спорт-экспресс».

Алексей добавил, что ему было не до смеха. Он надеялся, что команды смогут доиграть плей-офф.

Президент КХЛ добавил, что руководство Лиги постоянно прорабатывало вариант досрочного завершения текущего сезона. Клубы отказались играть во время Олимпиады, так как все лидеры уехали в Пекин. Матчи доигрывать не будут, так как количество заболевших перед Играми росло с каждым днем.

Плей-офф КХЛ начнется 1 марта 2022 года.