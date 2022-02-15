Японская фигуристка Вакаба Хигучи первой смогла приземлить тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

До Хигучи в короткой программе на тройной аксель заходили украинка Анастасия Шаботова и японка Мана Кавабе, однако они обе упали с этого прыжка.

Хигучи же приземлила тройной аксель и получила за него дополнительные баллы. Также фигуристка справилась с каскадом тройной лутц – тройной тулуп и прыгнула тройной флип во второй половине программы, на нем было отмечено неясное ребро на отталкивании, что также повлияло на итоговую оценку.

За техническую составляющую Хигучи получила 39,53 балла, общая оценка – 73,51 балла. Это текущее первое место. Также тройной аксель будут исполнять кореянка Ю Ен, россиянки Камила Валиева и Александра Трусова.