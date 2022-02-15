Биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё обратился в своем «Инстаграме» к российскому спортсмену Эдуарду Латыпову, после того, как он провалил финальный этап эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, Латыпов ушел на два штрафных круга на последней стрельбе. В результате сборная России, идя на первом месте с большим отрывом на первых трех этапах, стала третьей. Олимпийскими чемпионами стали представители национальной команды Норвегии, второе место заняли французы.

«Такое может случиться с любым спортсменом. Это наихудшее чувство. Ты вернешься, Эдуард«, – написал старший Бё в «сториз» в «Инстаграме».

На данный момент сборная России завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.