Американская фигуристка, призёр юниорского чемпионата мира Алиса Лю решила отказаться от исполнения тройного акселя в короткой программе личного турнира девушек на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Лю представила постановку под «Цыганский танец» из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

В заявке на короткую программу у фигуристки стоял тройолмпной аксель, однако в угоду стабильности она решила прыгнуть чисто двойной аксель. Затем Лю сделала чистый тройной флип и во второй половине программы справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп.

За свое выступление Лю получила от судей 69,50 балла, личный рекорд фигуристки — на отметке примерно в 74 балла. За техническую составляющую программу девушка получила 36,85 балла. Пока Лю проигрывает японке Вакабе Хигучи и бельгийке Луне Хендрикс.