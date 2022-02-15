Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, подвели итоги своего участия в личном турнире на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В «Инстаграмах» фигуристов появился совместный пост с подборкой фото.

«Мы счастливы, что нам выпала честь представлять страну на Олимпийской арене», — написали фигуристы, поблагодарив за подготовку своего тренера Игоря Шпильбанда, а также своих болельщиков за поддержку.

«Это только начало, поэтому работаем дальше», — заключили фигуристы.

Напомним, в личном турнире танцевальных пар Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-е место (как в ритм-танце, так и в произвольном танце). На Игры фигуристы приехали третьим номером сборной России, на последнем ЧР они стали серебряными призерами.