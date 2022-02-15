Сегодня, 15 февраля, стартуют первые матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Стартовый свисток дан в 23:00 по московскому времени.

В первом матче сыграют «Спортинг» и «Манчестер Сити». Команда из Португалии в 2021 году впервые за 19 лет выиграла чемпионат страны, а затем обошла «Боруссию» на групповом этапе. Сейчас лиссабонцы идут на втором месте в Примейре.

«Манчестер Сити» выиграл десять из одиннадцати последних матчей в АПЛ. В Лиге чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первое место в группе с ПСЖ, «РБ Лейпциг» и «Брюгге», выйдя в плей-офф Лиги чемпионов

В параллельном матче встретятся ПСЖ и «Реал Мадрид». В прошлом сезоне обе команды заняли вторые места в национальных чемпионатах и проиграли в полуфинале Лиги чемпионов английским клубам. В текущем сезоне РСЖ и «Реал» успели вылететь на внутренней арене из национальных Кубков, но идут на первых местах в чемпионатах.