Российская фигуристка, чемпионка России и Европы Камила Валиева представила короткую программу в личном турнире женщин-одиночниц на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Свою программу под музыку Кирилла Рихтера фигуристка начала с тройного акселя, который приземлила с ошибкой. После этого фигуристка чисто исполнила тройной флип, а во второй половине программы исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Судьи оценили прокат Валиевой в 82,16 балла, ее личный рекорд — более 90 баллов. Это текущее первое место.

Лишь за сутки до старта короткой программы фигуристка узнала, что сможет принять участие в личном турнире. CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA о снятии временного отстранения со спортсменки: в ее допинг-пробе за декабрь 2021 год были найдены следы триметаздина.