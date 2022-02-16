На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартовал плей-офф хоккейного чемпионата. Сегодня, 15 февраля, сборная России сыграет с национальной командой Дании в 1/4 финала турнира.

Матч начнется в 9:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет Первый канал.

На групповом этапе хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр сборная России обыграла Швейцарию со счетом 0:2, затем выиграла матч у Дании (0:2), но потерпела поражение от Чехии в овертайме со счетом 5:6.

Датчане обыграли Чехию (1:2), затем проиграли России (0:2), выиграли матч у Швейцарии (3:5) и в финальном матче забросили на одну шайбу больше латвийцев (3:2).

В 1/4 финала хоккейного турнира также сыграют США и Словакия (7:10 по мск), Финляндия и Швейцария (11:40 по мск), Швеция и Канада (16:30 по мск).