Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира и Европы Александра Трусова представила короткую программу «Фрида» в личном турнире одиночниц на Зимних Олимпийских играх в Токио.

В самом начале программы Трусова зашла на тройной аксель, но не смогла выехать с прыжка и упала. Чисто этот прыжок фигуристка на соревнованиях еще не исполняла. Затем спортсменка сделала чистый тройной флип, однако судьи отметили на нем неясное ребро.

Во второй половине проката Трусова сделала каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили прокат Александры Трусовой в 74,60 балла, из которых более 40 за техническую составляющую программы. Пока это текущее второе место, лидирует другая россиянка Камила Валиева.