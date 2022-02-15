Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция).
В матче 1/16 финала Сафиуллин встречался с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 7:6 в пользу россиянина.
Теннисисты находились на корте 2 часа и 40 минут.
Сафиуллин совершил 13 эйсов, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. Роман выиграл 36 очков на приеме.
Попырин совершил 12 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовал один из пяти брейк-пойнтов.
Роман Сафиуллин – 163-я ракетка мира, Алексей Попырин – 66-я.
В турнире в Марселе (Франция) принимают участие 18 теннисистов. Призовой фонд турнира составляет 545 200 долларов. Соревнования начались 14 февраля и завершатся 20 февраля.
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