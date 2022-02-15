Американская журналистка Кристи Бреннан высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Камила в прокате допустила серьезную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Слезы в конце, слезы, когда покидала лед. Конечно, ее не должно быть в этом соревновании», – написала Бреннан в «Твиттере».

Напомним, на сутки до начала личного турнира Олимпиады CAS допустил Камилу Валиеву до участия в соревнованиях. Временное отстранение российской фигуристки было связано с положительной допинг-пробой. В анализах Валиевой нашли кардиологический препарат триметазидин.

17 февраля фигуристки выступят с произвольными программами.