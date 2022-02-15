В Пекине (Китай) завершились соревнования бобслеистов в двойках. Сегодня, 15 февраля, спортсмены разыграли очередной комплект наград.
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал почета на Олимпийских играх.
Франческо Фридрих и Торстен Маркис стали олимпийскими чемпионами.
Иоганнес Лохнер и Флориан Бауэр проиграли лидерам 0,49 секунды.
Тройку призеров замкнули Кристоф Гафер и Маттиас Зоммер (+1,69).
Лучшие из россиян – Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место. После второго заезда, который прошел вчера, 14 февраля, российский экипаж был третьим. Ошибки, допущенные в третьей и четвертой попытке, не позволили Гайтюкевичу и Лаптеву занять место в тройке призеров.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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