На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 15 февраля, было разыграно девять комплектов наград.
15 февраля мужчины из сборной России завоевали серебро в гонке преследования в конькобежном спорте и в биатлонной эстафете у мужчин.
Лидером медального зачета, по-прежнему, является сборная Норвегии. В активе команды 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.
На втором месте идет Германия (9 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых).
Третью строчку рейтинга занимает США (7-6-4).
Сборная России с 4 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми медалями занимает девятое место.
На прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане сборная России стала 13-й в неофициальном медальном зачете с 2 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми медалями.
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