В Пекине (Китай) продолжается турнир по керлингу в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 15 февраля, сборная России сыграла с национальной командой Канады.
Встреча завершилась победой российских керлингистов со счетом 7:6. Исход матча решился в экста-энде. Бросок капитана сборной России Сергея Глухова стал победным.
В составе сборной России также выступают Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).
Завтра, 16 февраля, сборная России сразится с национальной командой Великобритании за право выхода в плей-офф зимних Олимпийских игр.
В параллельных матчах Швеция обыграла Великобританию со счетом 6:7, США выиграли матч у Италии (10:4) и Китай обыграл Норвегию со счетом 8:6.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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