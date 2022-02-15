В Пекине (Китай) продолжается турнир по керлингу в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 15 февраля, сборная России сыграла с национальной командой Канады.

Встреча завершилась победой российских керлингистов со счетом 7:6. Исход матча решился в экста-энде. Бросок капитана сборной России Сергея Глухова стал победным.

В составе сборной России также выступают Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Завтра, 16 февраля, сборная России сразится с национальной командой Великобритании за право выхода в плей-офф зимних Олимпийских игр.

В параллельных матчах Швеция обыграла Великобританию со счетом 6:7, США выиграли матч у Италии (10:4) и Китай обыграл Норвегию со счетом 8:6.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.