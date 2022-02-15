В Дубаи (ОАЭ) стартовал теннисный турнир категории WTA. Сегодня. 15 февраля, три российские спортсменки принимали участие в матчах 1/16 финала.
31-й номер рейтинга Вероника Кудерметова выиграла матч у 17-й ракетки Виктории Азаренко со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки находились на корте 1 час и 28 минут.
21-летняя Варвара Грачева обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счетом 1:6, 5:7. Грачева совершила 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Соперница четырежды подала навылет и сделала две двойные ошибки.
Вера Звонарева проиграла матч 1/16 финала турнира в ОАЭ Онс Жабер из Туниса. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 5:7 в пользу Жабер. Россиянка подала 2 подачи навылет и совершила 8 двойных ошибок. Жабер сделала три подачи навылет и совершила пять двойных ошибок.
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