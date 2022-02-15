Сборная Канады по хоккею. Эрик О'Делл и Кент Джонсон. Фото ИИХФ

Сборная Канады по хоккею. Эрик О'Делл и Кент Джонсон. Фото ИИХФ

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 15 февраля, завершилась групповая стадия хоккейного турнира.

В последнем матче хозяева соревнований встречались с фаворитами – национальной командой Канады.

В первом периоде дубль за сборную Канады оформил форвард «Ак Барса» Джордан Уэл. Он отличился на 7-й и 10-й минуте матча. Китайцы ответили шайбой Кори Кейна из «Куньлуня» на 16-й минуте.

Во втором периоде дубль оформил форвард сборной Канады Адам Тамбеллини. Он забил на 27-й и 29-й минуте матча. Третью шайбу забросил О’Делл на 33-й минуте. Кейн из сборной Китая ответил броском на 19-й минуте.

В третьем периоде Стаал и Макбэйн забросили еще две безответные шайбы в ворота сборной Китая.

Таким образом, в финальную часть турнира прошли сборные США, Словакии, Швеции, Канады, Финляндии, Швейцарии, Дании и России.