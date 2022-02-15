Фигуристка сборной России Камила Валиева почувствовала себя не очень хорошо после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на штаб сборной России.

«Камила почувствовала себя не очень хорошо после проката. По этой причине было принято решение максимально оперативно отвезти ее в деревню, чтобы она отдохнула«, – сообщил источник.

Камила Валиева совершила ошибку на приземлении тройного акселя в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на это, фигуристка заняла первое место по итогам проката.

Напомним, вчера, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде после положительной допинг-пробы на триметазидин.

Фигуристки выступят с произвольными программами 17 февраля.