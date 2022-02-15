Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах короткой программы у женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня, 15 февраля, Камила Валиева выиграла короткую программу (82,16 балла). Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20). Третье место заняла японка Каори Сакамото (79,84).

Татьяна Тарасова заявила, что все российские девушки выступили хорошо. Специалист считает, что места перед произвольной программой разделились так, как нужно.

«Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она – гениальная девочка«, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Фигуристки выступят с произвольными программами 17 февраля.