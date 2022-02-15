Стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 15 февраля, были сыграны последние матчи группового этапа.

Сборная Дании обыграла команду Латвии, Словакия выиграла матч у Германии, Швейцария обыграла Чехию, а Канада выбила с турнира хозяев Олимпиады – китайцев.

В четвертьфинале олимпийского турнира сборная России сыграет с национальной командой Дании. Матч пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени.

В 7:10 по мск будет совершено стартовое вбрасывание в матче между США и Словакией. В 11:40 встречу начнут Финляндия и Швейцария, в 16:30 – Швеция и Канада.

Сборная России по хоккею выиграла турнир на Олимпийских играх в Пекине. В финале россияне обыграли представителей Германии.