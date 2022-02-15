Российская фигуристка Анна Щербакова пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Журналист из британского издания Daily Mail Риат Аль-Саммарай задал вопрос Щербаковой по поводу психологического состояния ее соотечественницы Камилы Валиевой.

«Я сейчас не буду говорить об этой ситуации. Надеюсь, вы меня поймете», – цитирует Щербакову «Чемпионат».

Анна добавила, что читала новости о Камиле, но самое главное – что это никак не влияет на ее тренировки. Щербакова рассказала, что лично общается с Валивой, но никак комментировать ситуацию с ее положительной допинг-пробой не будет.

Напомним, 14 февраля CAS допустил Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на наличие у нее положительной допинг-пробы на триметазидин.

Фигуристки выступят с произвольными программами 17 февраля.