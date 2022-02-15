Американский журналист Дэвид Лис разместил в «Твиттере» фото российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой без масок на трибунах ледовой арены в Пекине.
Медведева и Загитова работают корреспондентами Первого канала на зимних Олимпийских играх в Пекине. Также фигуристки комментируют соревнования.
«Противокоронавирусный «пузырь» работает хорошо«, – подписал снимок Лис.
Напомним, российская фигуристка выиграла короткую программу на Олимпийских играх. Она показала результат в 82,16 балла. Второе место заняла Анна Щербакова. Третье – японка Каори Сакамото.
Алина Загитова и Евгения Медведева приостановили спортивную карьеру в 2019 году. Годом ранее Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, Медведева заняла второе место.
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