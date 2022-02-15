На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) начались соревнования фигуристок-одиночниц. Сегодня, 15 февраля, спортсменки выступили с короткими программами.
Первое место заняла российская фигуристка Камила Валиева. Она набрала 82,16 балла. Анна Щербакова стала второй (80,20), японка Сакамото Каори заняла третье место (79,84). Александра Трусова стала четвертой (74,60).
В официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России устроили голосование среди подписчиков о том, чья короткая программа понравилась больше.
Анна Щербакова набрала 47 процентов голосов c программой под «Dangerous Affairs» и «Total view» Byjyf pehf и стала первой, Камила Валиева заняла второе место (37 процентов). Программа Александры Трусовой понравилась подписчикам канала меньше всего (13 процентов).
Фигуристки выступят с короткими программами 17 февраля.
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