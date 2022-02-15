Чемпионка мира из России Анна Щербакова рассказала о работе с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Напомним, Щербакова заняла второе место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Анна набрала 80,20 балла. Лидером соревнований стала другая россиянка из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева (82,16 балла).

«Я тренируюсь в группе с 9 лет. Если я ничего не меняю, значит меня все устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов, это говорит само за себя«, – цитирует Валиеву «Чемпионат».

На Олимпийских играх выступает еще одна воспитанница Этери Тутберидзе – Александра Трусова. Она стала четвертой по итогам короткой программы (74,60), упав с тройного акселя.