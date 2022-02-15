Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграно 9 комплектов медалей в семи видах спорта. Сборная России добавила в копилку две награды: серебро принесли конькобежцы и бронзу – биатлонисты. Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова представили короткие программы в состязаниях одиночниц, а кёрлингисты сохранили шансы на выход в плей-офф. Представляем полные итоги соревнований Олимпиады-2022 за 15 февраля.

Биатлон

Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете. Эдуард Латыпов подошёл к последнему огневому рубежу на первом месте с большим отрывом от соперников, но провалил стрельбу стоя, уйдя на два штрафных круга. В результате золото взяла команда Норвегии, а серебро – Франция.

Помимо Латыпова, сборную в гонке представляли Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Конькобежный спорт

Мужская сборная России взяла серебро в командной гонке, уступив в финале Норвегии. За нашу команду бежали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Захаров стал первым в истории спортсменом, взявшим олимпийские медали в шорт-треке и коньках. 8 лет назад он завоевал золото Игр в Сочи в составе сборной России по шорт-треку в эстафете. Бронзу в мужском турнире завоевали США.

Стоит отметить также, что в полуфинале сборная России победила США, пробежав дистанцию с олимпийским рекордом – 3.36,62.

У женщин первое место в командной гонке заняла Канада, в финале ей проиграла Япония. Примечательно, что канадки выиграли финальный забег с олимпийским рекордом – 2.53,44. Сборная России в забеге за третье место уступила Нидерландам. Российскую команду представляли Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталия Воронина.

Фигурное катание

Фигуристки-одиночницы представили короткие программы. Лучший результат показала россиянка Камила Валиева – 82,16. Примечательно, что фигуристка вышла на лёд после скандала с положительной допинг-пробой.

Второй после короткой программы является ещё одна представительница России Анна Щербакова – 80,20. Тройку замыкает Каори Сакамото из Японии – 79,84. Третья россиянка Александра Трусова пока идёт на четвёртом месте – 74,60.

Произвольные программы фигуристки представят 17 февраля.

Кёрлинг

Мужская сборная России уступила в утренней сессии Норвегии (5:12), а вечером вырвала победу у Канады – 7:6. У команды скипа Сергея Глухова есть ещё шансы на выход в полуфинал. После восьми сессий на счету россиян четыре победы и четыре поражения, они делят четвёртое место с США. Сборные Швеции (7 побед, 1 поражение) и Великобритании (6 побед, 1 поражение) уже обеспечили себе место в плей-офф.

Женская сборная России после шести поражений подряд одержала первую победу – 11:5 над Китаем. У команды скипа Алины Ковалёвой уже нет шансов на плей-офф.

Хоккей

По итогам сегодняшних матчей плей-офф определились все четвертьфиналисты. Словакия всухую обыграла Германию 4:0, Дания одержала волевую победу над Латвией 3:2, Швейцария одолела Чехию 4:2, а Канада разгромила Китай 7:2.

В четвертьфиналах сыграют: США – Словакия, Россия – Дания, Финляндия – Швейцария и Швеция Канада.

Горные лыжи

Швейцарка Коринн Сутер и итальянки София Годжия и Надя Делаго заняли пьедестал почёта в соревнованиях по скоростному спуску. Единственная представительница России Юлия Плешкова стала 20-й из 36 участниц.

Бобслей

В соревнованиях двоек весь пьедестал заняли представители Германии. Первыми стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис, вторыми – Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр, третьими – Кристоф Хафер и Матиас Зоммер.

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев после двух попыток шли в тройке, но завалили третью и в итоге заняли только восьмое место.

Максим Андрианов и Владислав Жаровцев показали 25-й результат после трёх попыток.

Фристайл

В слоупстайле у женщин золото взяла Матильда Греемо, второй стала Гу Айлин Эйлин из Китая, тройку замкнула Келли Сильдару из Эстонии. Россиянка Анастасия Таталина остановилась в шаге от пьедестала.

По итогам квалификации в лыжной акробатике в финальный раунд не прошёл трёхкратный чемпион мира Максим Буров. Его брат, бронзовый призёр Олимпиады-2018 Илья Буров, показал третий результат во второй квалификации, Станислав Никитин – четвёртый. Оба они пробились в финал.

В мужском слоупстайле по итогам квалификации определились 12 участников финала. Лучший результат показал швейцарец Андри Раджеттли, россиян в этой дисциплине не представлено.

Двоеборье

В состязаниях двоеборцев (большой трамплин+10 км) победил норвежец Йорген Гробак, вторым стал его соотечественник Йенс Офтебро, третьим – японец Акито Ватабэ.

Россияне Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев заняли 41-е, 42-е и 46-е место из 48 участников.

Сноуборд

У сноубордистов состоялись состязания мужчин и женщин в биг-эйре. У женщин на пьедестал взошли австрийка Анна Гассер, новозеландка Зои Садовски-Синнотт и японка Кокомо Мурасе. У мужчин победил китаец Сю Йимин, вторым стал Монс Ройсланн из Норвегии, третьим – канадец Макс Пэррот. Россияне не пробились в финалы.

16 февраля будет разыграно 8 комплектов медалей в 5 видах спорта, а также состоится одна игра за бронзу в женском хоккее.