Врач-терапевт и кардиолог Рустем Османов рассказал, как определить, повышено или понижено артериальное давление. Об этом сообщает «Мойка78».

Специалист рассказал, что пониженное и повышенное артериальное давление можно определить по ряду симптомов. При пониженных показателях АД пациент обычно ощущает слабость, он хочет спать, появляется зевота и падает работоспособность. Также снижается частота сердечных сокращений.

При повышении давления человек чувствует сильную головную боль в затылочной области, перед глазами мелькают «мушки и повышается пульс. Также пациента может охватывать чувство тревоги.

Также выявить повышенное или пониженное артериальное давление можно, установив на смартфон специальную программу. Нужно только приложить палец к камере или экрану. Устройство через несколько секунд покажет уровень артериального давления и пульс. Однако будьте осторожными, приложение может показывать данные с погрешностью.