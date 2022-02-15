Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о результатах короткой программы фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, лидером после короткой программы стала представительница сборной России Камила Валиева (82,16 балла). Второе место заняла Анна Щербакова (80,20). Третье – японка Каори Сакамото (79,84).

«Валиева войдет в историю как самая молодая, самая красивая и самая талантливая фигуристка этой планеты, величашая. Она гениальная и уникальная спортсменка, после такого стресса смогла всем доказать, что она лучшая«, – цитирует Винер-Усманову «РБК-Спорт».

Президент Федерации художественной гимнастики также поздравила Анну Щербакову. Винер-Усманова считает, что фигуристка выступила превосходно. По словам специалиста, на российских спортсменок было оказано огромное давление, но они справились.

14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде, несмотря на наличие в ее допинг-пробе запрещенных веществ.