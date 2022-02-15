В Россию пришел новый штамм коронавируса под названием «омикрон». Он опасен своей коварностью. Переболевшие уже столкнулись с опасностью развития сложных болезней.

У многих пациентов развивается синдром «Гийена-Барре». Это острое аутоимунное заболевание, во время которого иммунная система уничтожает нервные клетки. Человек чувствует слабость и нарушение чувствительности из-за поражения периферических нервов. Люди рассказывают, что появляется боль в спине, тазе и плечевом поясе. Опасное осложнение этой болезни – паралич.

Нейроковид развивается, когда коронавирус поражает нервную систему и мозг. После выздоровления у пациента выявляется расстройство памяти, панические атаки и депрессия. Все может закончиться комой или инсультом.

Лонгковид или «хронический коронавирус». Он характеризуется тем, что симптомы заболевания сохраняются на протяжении нескольких недель.